UDI anuncia comisión investigadora tras informe de Contraloría sobre Plan Habitacional de Boric: Montes será el primer citado

15 abr. 2026 - 16:45 hrs.

La Bancada UDI anunció este miércoles que solicitará la creación de una comisión investigadora con carácter de urgente, tras el contundente informe de la Contraloría General de la República que desnudó una serie de irregularidades en la gestión del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del gobierno del expresidente Gabriel Boric, el cual fu dado a conocer por Mega Investiga.

Los diputados Mario Olavarría y Omar Sabat, ambos integrantes de la comisión de Vivienda, comenzarán la próxima semana a reunir las firmas necesarias para impulsar la instancia. De aprobarse, uno de los primeros citados será el exministro Carlos Montes, quien deberá responder por cada una de las irregularidades detectadas por el organismo fiscalizador, incluida la compra de 16 terrenos en 2022 que a la fecha no tienen ningún proyecto habitacional asociado.

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"Lo que nos demuestra este lapidario informe de la Contraloría es que el gobierno del ex Presidente Boric, con tal de cumplir la meta que se autoimpusieron en el Plan de Emergencia Habitacional, terminó cometiendo una serie de irregularidades en la compra de terrenos, actuando de manera absolutamente discrecional y sin una planificación adecuada ni criterios claros. Esto no solo pone en duda la eficacia del plan y las cifras que entregó la anterior administración, sino que también da cuenta del total desprecio por los recursos públicos, que es lo que actualmente tiene a nuestro país sumido en una grave y profunda crisis fiscal", señalaron los diputados Olavarría y Sabat.

El informe de Contraloría —resultado de una auditoría a las compras de terrenos del MINVU entre mayo de 2022 y diciembre de 2024— detectó que se adquirieron predios en regiones donde el propio plan establecía que no era necesario comprar suelos, se pagaron precios que en algunos casos duplicaron el valor de referencia, y se realizaron millonarias compras por trato directo sin cumplir los procedimientos legales. A ello se suma que el reglamento que la Ley N° 21.450 ordenaba dictar en un plazo de 180 días nunca fue promulgado.

Los parlamentarios UDI señalaron que la comisión investigadora buscará establecer si existió una decisión política para actuar de esa manera con tal de cumplir las metas del plan "a cualquier costo", y derivar los antecedentes a las instituciones que correspondan. "Estamos hablando de una de las materias más sensibles para los chilenos, como es el sueño de la casa propia, donde el gobierno anterior no solo falló en su gestión, sino que además actuó con total irresponsabilidad, lo que no puede quedar impune", concluyeron Olavarría y Sabat.