Propiedades suman casi $3 mil millones en San Joaquín y Lampa: Revelan patrimonio declarado por la ministra Mara Sedini

15 abr. 2026 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, presentó el pasado 4 de abril su primera Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), sumando un avalúo de casi $3 mil millones.

La información forma parte de la declaración obligatoria que deben presentar las autoridades, en el marco de las normas de transparencia y probidad (publicada en infoprobidad.cl).

Casi $3 mil millones en propiedades

En el detalle de sus bienes, la autoridad informó la posesión de dos propiedades en la comuna de San Joaquín, con avalúos fiscales de $828.221.970 y $822.211.992. En estos inmuebles declara una participación del 17,06%.

A estos activos se agrega una parcela ubicada en Lampa, con un avalúo fiscal de $907.287.993. En este caso, también registra el mismo porcentaje de propiedad.

La declaración incluye, además, dos lotes en San Joaquín. Estos tienen un valor total de $387.327.249. En conjunto, todas las propiedades alcanzan un monto cercano a los $2.945 millones.

Dentro de los bienes de propiedad total, Sedini informó un departamento en Lo Barnechea. Este inmueble tiene un avalúo fiscal de $212.383.046 y cuenta con una hipoteca asociada.

El desglose del departamento indica un valor de $186.394.363. A ello se suman una bodega y un estacionamiento avaluados en $15.303.520, además de un segundo estacionamiento por $10.685.163.

Participación en empresa

En el ámbito societario, la ministra declaró participación en la empresa Inversiones V&S Limitada. Su porcentaje corresponde al 17,5%, con un valor corriente que asciende a $963.792.030.

Asimismo, informó pasivos por un total de $224.518.515. Estos se componen de un crédito hipotecario cercano a los $93 millones y una deuda aproximada de $130,8 millones con Viancos & Sedini SpA.

Finalmente, la secretaria de Estado consignó un vehículo tipo station wagon. Se trata de un Tiggo, cuyo avalúo alcanza los $15.677.638.