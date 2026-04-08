Ministra Sedini defiende al gabinete y asegura que "este gobierno tiene un alma"

08 abr. 2026 - 17:59 hrs.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, realizó una nueva vocería desde el Palacio de La Moneda en la que abordó tres frentes que han generado cuestionamientos al Ejecutivo en los últimos días: su inasistencia a comisiones parlamentarias, la demora en los test de drogas al gabinete y el aplazamiento del llamado Plan de Reconstrucción Nacional.

Consultada por no haber concurrido a las comisiones a las que fue citada el lunes y martes, Sedini restó dramatismo a la situación. "Hay que entender que a veces hay topes de agenda y no solo desde los ministros. Eso es parte normal del funcionamiento del Congreso", sostuvo.

Sin embargo, subrayó la importancia del vínculo entre ambos poderes del Estado y prometió asistir a la próxima citación: "Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo son fundamentales. Para mí es muy importante asistir a estas comisiones y apenas me llegue la próxima citación, vamos a agendarlo para poder participar y discutir los temas relevantes en ambas comisiones".

Los test de drogas: falta reglamento y financiamiento

Frente a las críticas de la oposición por la ausencia de controles antidrogas al gabinete, la ministra recordó que la mayoría de los integrantes ya se habían sometido a un examen antes de asumir sus cargos, y que una nueva prueba es posible, pero condicionada.

"Podemos repetir el test, efectivamente, pero va a requerir los recursos, y para eso, desde Hacienda, se está realizando el avance para poder entregar el financiamiento a este proyecto", explicó. Sedini fue enfática en que la ley vigente carece de reglamento: "Lo que queremos es que ocurra y darle las señales a los chilenos de que los tests se van a hacer, se van a realizar, pero para eso necesitamos tener el reglamento y el financiamiento claro que hasta el día de hoy no se tiene".

El Plan de Reconstrucción y "un solo gobierno"

Sobre la postergación del ingreso del megarreforma al Congreso -en medio de versiones sobre diferencias entre los ministros del Interior y Segpres por un lado, y Hacienda por otro-, Sedini anunció que este jueves habrá una reunión entre las carteras involucradas para "ajustar algunos detalles" que se darán a conocer próximamente.

Y descartó de plano la idea de que existan visiones contrapuestas al interior del Ejecutivo: "Este gobierno tiene un alma. Esa alma busca sacar a Chile adelante, ese es nuestro único objetivo y dentro de eso, todos los ministros del Comité Político y los ministros sectoriales aportamos desde nuestros conocimientos, para que cada uno de los proyectos que le ofrezcamos a Chile tenga las mejores características y los análisis técnicos que corresponden".

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