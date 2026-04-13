"Fue financiado por el Presidente": Mara Sedini sobre polémico almuerzo de José Antonio Kast con excompañeros en La Moneda

13 abr. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió nuevamente "a la polémica del almuerzo" del Presidente de la República, José Antonio Kast, con sus excompañeros de universidad en uno de los salones del Palacio de La Moneda.

"Fue financiado por el Presidente"

Al respecto, la secretaria de Estado reiteró desde el Congreso Nacional que lo relativo a esa reunión "se responderá vía instituciones en la forma y el tiempo correspondiente".

"Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios", aclaró inmediatamente la vocera.

La ministra fue consultada por los garzones que atendieron el almuerzo; sin embargo, no respondió si estos fueron financiados o no directamente por el Presidente y reiteró sobre la "respuesta institucional" que darán a la Contraloría tras oficio de parlamentarios del PS.

"El Presidente financió el almuerzo con recursos propios y el resto de los detalles se darán a conocer por la vía institucional a Contraloría General de la República en tiempo y forma establecida", reiteró.

Luego de esto, se le consultó por qué el Presidente no realizó la reunión particular con sus amigos en su propio domicilio, cuestión a la que la vocera —tras un claro gesto de molestia— contestó con sus mismas respuestas anteriores.

"Voy a insistir que lo importante es la respuesta de que el Presidente financió el almuerzo con sus propios recursos y los detalles se darán a conocer a la Contraloría General de la República por la vía institucional", sostuvo la ministra.

Finalmente, se le preguntó por qué no entregar antecedentes sobre el financiamiento del servicio, no la comida, si todo aparentemente "está en regla"; sin embargo, repitió una vez más que "los detalles se darán a conocer vía institucional a Contraloría General de la República como tiene que ser".

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