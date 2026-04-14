Contraloría oficia a Presidencia por el polémico almuerzo de José Antonio Kast en La Moneda

14 abr. 2026 - 16:56 hrs.

La Contraloría General de la República dio un paso en el caso del almuerzo que el presidente José Antonio Kast ofreció el pasado viernes 10 de abril a sus excompañeros de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC): el organismo ofició formalmente a la Dirección Administrativa de la Presidencia para que entregue todos los antecedentes del evento, según pudo establecer Mega Investiga.

El oficio obliga a la repartición encargada de administrar los recursos del Palacio de Gobierno a responder en un plazo de 10 días sobre el financiamiento, el uso de dependencias, el personal involucrado y los costos asociados a la reunión, que congregó a cerca de 70 invitados.

La denuncia ante Contraloría había sido interpuesta por los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes solicitaron que se esclareciera si el encuentro implicó el uso de fondos fiscales.

Ahora, con el oficio ya despachado, la Dirección Administrativa deberá responder con documentación oficial.

Desde el Ejecutivo, la ministra vocera Mara Sedini había asegurado que el almuerzo fue costeado íntegramente por el Mandatario con sus recursos propios, aunque no respondió si el personal de Palacio que atendió el evento también fue solventado de manera privada.

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