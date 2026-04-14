Actor Renato Münster asume como nuevo seremi de las Culturas de la Región Metropolitana
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El Gobierno de José Antonio Kast confirmó este martes al actor Renato Münster como nuevo secretario regional ministerial (seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana.
Por medio de un comunicado, se explicó que el intérprete llega en reemplazo del abogado Gustavo Baehr, quien dejará sus funciones. En la misiva se le agradeció su labor y se le deseó éxito en sus proyectos futuros.
Trayectoria de Renato Münster
Renato Münster es actor, gestor cultural, productor y empresario con más de 30 años de trayectoria en teatro y televisión, tanto en Chile como en el extranjero.Ir a la siguiente nota
"En su rol como productor ha impulsado proyectos culturales, sociales y formativos de alta complejidad, utilizando las artes como herramienta estratégica de comunicación de valor público y alcance territorial", agregó el ministerio en el escrito.
¿Cuál será su rol como seremi?
El nuevo seremi de las Culturas oficiará como representante del ministro Francisco Undurraga en la Región Metropolitana, según se explica en el comunicado.
Entre sus principales funciones está colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional, así como trabajar en coordinación con los gobiernos regionales y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios.
"También será el encargado de presidir el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, otorgar reconocimientos públicos a creadores y cultores destacados de la región, a comunidades y organizaciones culturales y patrimoniales, entre otras tareas", concluye.
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