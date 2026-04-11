Las cuatro alternativas para recibir el Subsidio de vivienda DS49

11 abr. 2026 - 21:00 hrs.

El acceso a la casa propia es uno de los mayores deseos de las familias. Por esta razón, para ayudarlas a concretar este objetivo, el Estado cuenta con el Subsidio DS49 destinado a los sectores que requieren mayor apoyo para adquirir una propiedad.

Este programa estatal permite que los grupos familiares puedan obtener su anhelada vivienda definitiva sin la necesidad de solicitar un crédito hipotecario, siempre que cumplan con una serie de exigencias oficiales.

Opciones para recibir el Subsidio DS49

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), una familia podrá optar a una de estas alternativas para cumplir el sueño de construir su casa:

Construcción en nuevos terrenos: son proyectos habitacionales que tienen de 10 a 160 viviendas. Incluyen urbanización, equipamiento, áreas verdes y la postulación es colectiva.

son proyectos habitacionales que tienen de 10 a 160 viviendas. Incluyen urbanización, equipamiento, áreas verdes y la postulación es colectiva. Pequeño condominio: proyectos de entre dos y nueve viviendas. Se desarrolla en un terreno urbano bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria y se postula de forma colectiva.

proyectos de entre dos y nueve viviendas. Se desarrolla en un terreno urbano bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria y se postula de forma colectiva. Construcción en sitio propio: corresponde a la construcción de una vivienda en un sitio que pertenece a la persona que postula, quien puede hacerlo individual o colectivamente.

corresponde a la construcción de una vivienda en un sitio que pertenece a la persona que postula, quien puede hacerlo individual o colectivamente. Densificación predial: construcción de una o más viviendas en un terreno donde ya existe una o más propiedades habitacionales. La postulación puede ser colectiva o individual.

Requisitos para postular al Subsidio DS49

Los postulantes tendrán que cumplir con los siguientes requerimientos para que la solicitud sea aceptada:

Tener 18 años de edad o más.

Tener cédula de identidad vigente. Los extranjeros deben presentar cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y Certificado de Permanencia Definitiva del Ministerio del Interior o de la Policía de Investigaciones de Chile.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 40% más vulnerable de la población.

Si la postulación es colectiva, el 70% de los integrantes del grupo deberá pertenecer al 40% más vulnerable de la población y el 30% podrá pertenecer a tramos superiores de hasta el 90%.

Si la postulación es individual para construcción en sitio propio, el postulante podrá pertenecer hasta el 50% más vulnerable de la población.

Acreditar en el RSH un grupo familiar. No pueden postular personas solas, salvo adultos mayores, viudos/as o personas con discapacidad acreditada ante la COMPIN, con calidad de indígenas o con reconocimiento en el Informe Valech.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre de quien postule y con un ahorro mínimo de 10 UF. Si la postulación es colectiva y la persona pertenece a un tramo mayor al 40%, deberá tener un ahorro de 15 UF.

El ahorro debe estar depositado a más tardar el último día hábil del mes anterior al ingreso de los antecedentes para la postulación del grupo organizado.

¿Cómo postular al Subsidio DS49?

Una vez que los solicitantes abran una cuenta de ahorro para la vivienda y depositen el monto mínimo de ahorro o más, tendrán que informarse y solicitar orientación sobre los programas del Minvu y las fechas de postulación.

Después, deben revisar su porcentaje de calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares, para finalmente dirigirse a una Entidad Patrocinante en convenio con el Minvu para preparar el proyecto habitacional.

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