Subsidio DS49: ¿Cuándo debe estar el dinero en la cuenta de ahorro?

05 abr. 2026 - 13:00 hrs.

El anhelado sueño de tener una casa propia se puede cumplir con el Subsidio DS49, que ayuda a las familias en la compra de una vivienda de hasta 950 UF y sin tener que asumir un crédito hipotecario tradicional.

Es un beneficio cuyo monto base es de 314 UF, el cual aumenta según la ubicación y aportes complementarios acordes al grupo familiar y la vivienda que se espera adquirir. Todo esto mientras se cumpla con los requisitos de postulación.

Plazo para tener el ahorro mínimo del Subsidio DS49

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los interesados en acceder al subsidio tienen hasta el último día hábil del mes anterior a la postulación para depositar el ahorro correspondiente.

Asimismo, tendrán que cumplir con una serie de condiciones para que su solicitud sea válida:

Tener 18 años de edad o más.

Contar con cédula nacional de identidad vigente.

Cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y certificado de permanencia definitiva, emitido por el Ministerio de Interior o la Policía de Investigaciones. Solo aplica para extranjeros.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 40% más vulnerable.

Postular con un grupo familiar. No aplica para adultos mayores, viudos o personas que tengan un grado de discapacidad (acreditada ante el COMPIN), calidad de indígena o sean reconocidas en el Informe Valech.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con un ahorro mínimo de 10 UF.

¿Cómo postular al Subsidio DS49?

Una vez que los solicitantes aperturen la cuenta de ahorro y depositen el monto mínimo de ahorro o más, tendrán que:

Informarse y solicitar orientación sobre los programas del Minvu y las fechas de postulación.

Revisar su porcentaje de calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares.

Ingresar al sitio web del Minvu cuando inicien las postulaciones para solicitarlo. También se puede tramitar en una Oficina de Atención Presencial del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) o institución pública habilitada.

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