Subsidio DS49: ¿Cuándo debe estar el dinero en la cuenta de ahorro?
- Por Meganoticias
El anhelado sueño de tener una casa propia se puede cumplir con el Subsidio DS49, que ayuda a las familias en la compra de una vivienda de hasta 950 UF y sin tener que asumir un crédito hipotecario tradicional.
Es un beneficio cuyo monto base es de 314 UF, el cual aumenta según la ubicación y aportes complementarios acordes al grupo familiar y la vivienda que se espera adquirir. Todo esto mientras se cumpla con los requisitos de postulación.
Plazo para tener el ahorro mínimo del Subsidio DS49
De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los interesados en acceder al subsidio tienen hasta el último día hábil del mes anterior a la postulación para depositar el ahorro correspondiente.Ir a la siguiente nota
Asimismo, tendrán que cumplir con una serie de condiciones para que su solicitud sea válida:
- Tener 18 años de edad o más.
- Contar con cédula nacional de identidad vigente.
- Cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y certificado de permanencia definitiva, emitido por el Ministerio de Interior o la Policía de Investigaciones. Solo aplica para extranjeros.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 40% más vulnerable.
- Postular con un grupo familiar. No aplica para adultos mayores, viudos o personas que tengan un grado de discapacidad (acreditada ante el COMPIN), calidad de indígena o sean reconocidas en el Informe Valech.
- Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con un ahorro mínimo de 10 UF.
¿Cómo postular al Subsidio DS49?
Una vez que los solicitantes aperturen la cuenta de ahorro y depositen el monto mínimo de ahorro o más, tendrán que:
- Informarse y solicitar orientación sobre los programas del Minvu y las fechas de postulación.
- Revisar su porcentaje de calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares.
- Ingresar al sitio web del Minvu cuando inicien las postulaciones para solicitarlo. También se puede tramitar en una Oficina de Atención Presencial del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) o institución pública habilitada.