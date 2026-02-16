Subsidio DS49: ¿Cuánto tiempo tengo para depositar el dinero en la cuenta de ahorro?

16 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Las familias que sueñan con tener su propia vivienda pueden postular al Subsidio DS49, que les ayuda a construir uno o más hogares sin un crédito hipotecario.

El monto que entrega se compone de un subsidio base y aportes complementarios, los cuales varían según la ubicación de la vivienda, condiciones particulares del proyecto y de la familia beneficiada.

Plazo para tener el ahorro mínimo del Subsidio DS49

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) indica que el monto mínimo de 10 UF debe estar depositado a más tardar el último día hábil del mes anterior al ingreso de los antecedentes al Sistema Informático para postular.

Se requerirá un ahorro mínimo de 15 UF si se postula de forma colectiva y la persona pertenece a un tramo mayor al 40%. En ambos casos, deben cumplir con lo siguiente:

Ser mayor de 18 años de edad.

Contar con cédula nacional de identidad vigente.

Si es extranjero, debe contar con su cédula de identidad para extranjeros vigente y en ella constar su residencia definitiva, más una fotocopia.

Estar inscrito en el RSH y no superar el tramo del 40% más vulnerable.

Si la postulación es colectiva, al menos un 70% de los integrantes del grupo debe pertenecer al 40% más vulnerable y hasta el 30% restante podrá pertenecer a tramos de hasta el 90%.

Si la postulación es individual y para construcción en sitio propio, el postulante debe pertenecer hasta el 50% más vulnerable.

Acreditar en el RSH un grupo familiar. Solo pueden postular individualmente los adultos mayores, viudos o las personas con un grado de discapacidad acreditado, con calidad de indígenas o que sean reconocidas en el Informe Valech.

Opciones para postular al Subsidio DS49

Los interesados pueden postular a una de las cuatro alternativas que les permiten cumplir su sueño habitacional:

Construcción en nuevos terrenos: proyectos habitacionales que tienen entre 10 y 160 viviendas. Incluyen urbanización, equipamiento y áreas verdes. La postulación es colectiva.

Pequeño condominio: proyectos de entre 2 y 9 viviendas. Se desarrolla en un terreno urbano bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria (Ley N° 21.442). La postulación es colectiva.

Construcción en sitio propio: edificación de una vivienda en un terreno que pertenece a la persona que postula. La postulación puede ser colectiva o individual.

Densificación predial: construcción de una o más viviendas en un terreno donde ya existe una o más propiedades habitacionales. La postulación puede ser colectiva o individual.

¿Cómo postular al Subsidio DS49?

Los solicitantes deben primero abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar al menos el monto mínimo de ahorro. Luego, tendrán que informarse y solicitar orientación sobre los programas del Minvu y las fechas de postulación.

Después, deben revisar su porcentaje de calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares, para finalmente dirigirse a una Entidad Patrocinante en convenio con el Minvu para preparar el proyecto habitacional.

