Subsidio DS49: ¿Cuánto tiempo tengo para depositar el dinero en la cuenta de ahorro?
- Por Meganoticias
Las familias que sueñan con tener su propia vivienda pueden postular al Subsidio DS49, que les ayuda a construir uno o más hogares sin un crédito hipotecario.
El monto que entrega se compone de un subsidio base y aportes complementarios, los cuales varían según la ubicación de la vivienda, condiciones particulares del proyecto y de la familia beneficiada.
Plazo para tener el ahorro mínimo del Subsidio DS49
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) indica que el monto mínimo de 10 UF debe estar depositado a más tardar el último día hábil del mes anterior al ingreso de los antecedentes al Sistema Informático para postular.Ir a la siguiente nota
Se requerirá un ahorro mínimo de 15 UF si se postula de forma colectiva y la persona pertenece a un tramo mayor al 40%. En ambos casos, deben cumplir con lo siguiente:
- Ser mayor de 18 años de edad.
- Contar con cédula nacional de identidad vigente.
- Si es extranjero, debe contar con su cédula de identidad para extranjeros vigente y en ella constar su residencia definitiva, más una fotocopia.
- Estar inscrito en el RSH y no superar el tramo del 40% más vulnerable.
- Si la postulación es colectiva, al menos un 70% de los integrantes del grupo debe pertenecer al 40% más vulnerable y hasta el 30% restante podrá pertenecer a tramos de hasta el 90%.
- Si la postulación es individual y para construcción en sitio propio, el postulante debe pertenecer hasta el 50% más vulnerable.
- Acreditar en el RSH un grupo familiar. Solo pueden postular individualmente los adultos mayores, viudos o las personas con un grado de discapacidad acreditado, con calidad de indígenas o que sean reconocidas en el Informe Valech.
Opciones para postular al Subsidio DS49
Los interesados pueden postular a una de las cuatro alternativas que les permiten cumplir su sueño habitacional:
- Construcción en nuevos terrenos: proyectos habitacionales que tienen entre 10 y 160 viviendas. Incluyen urbanización, equipamiento y áreas verdes. La postulación es colectiva.
- Pequeño condominio: proyectos de entre 2 y 9 viviendas. Se desarrolla en un terreno urbano bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria (Ley N° 21.442). La postulación es colectiva.
- Construcción en sitio propio: edificación de una vivienda en un terreno que pertenece a la persona que postula. La postulación puede ser colectiva o individual.
- Densificación predial: construcción de una o más viviendas en un terreno donde ya existe una o más propiedades habitacionales. La postulación puede ser colectiva o individual.
¿Cómo postular al Subsidio DS49?
Los solicitantes deben primero abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar al menos el monto mínimo de ahorro. Luego, tendrán que informarse y solicitar orientación sobre los programas del Minvu y las fechas de postulación.
Después, deben revisar su porcentaje de calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares, para finalmente dirigirse a una Entidad Patrocinante en convenio con el Minvu para preparar el proyecto habitacional.