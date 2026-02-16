"Disfrutando a mi nuevo roomate": Maly Jorquiera anuncia que volvió a vivir con su padre

16 feb. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, a través de un post de Instagram, la comediante Maly Jorquiera publicó una foto con su padre en su cuenta de Instagram y le comunicó a sus seguidores que volvía a vivir con él. Ambos están felices con el cambio y adaptándose a la nueva rutina.

Desde hace tres semanas, Luis Patricio Jorquiera del Pozo (87), padre de Maly, es una persona activa, lector y poeta. Se mudó a la casa de su hija luego de que su esposa fuese internada en una casa de reposo, tras petición de su familia.

De acuerdo con una entrevista publicada por LUN, el padre de la también locutora siempre quiso retirarse en una casa en la playa, sin embargo, los planes cambiaron debido a su edad y a lo complejo que podría ser estar lejos de su hija ante situaciones como una caída.

"Disfrutando a mi nuevo roomate"

En un post de Instagram a propósito del día de San Valentín, Jorquiera saludó a sus seguidores y aprovechó de contarles que tiene nuevo integrante en casa: "Por acá disfrutando volver a vivir con mi papá. No es fácil, pero el amor todo lo puede", escribió.

Según detalló a LUN, su padre está feliz y para ella esta nueva etapa donde los hijos cuidan a los padres es parte del ciclo de la vida. Además, contó que de tres hermanos es la más cercana y cuenta con el espacio para ofrecer las comodidades que su padre necesita.

Asimismo, mencionó que su padre les dio todo y siempre se han llevado muy bien, él disfruta de su nieto y se siente feliz y rodeado de amor.

"Nosotros venimos de una familia donde al familiar se le cuida y no podía ser esta la excepción. El tata es parte del paisaje de mi hijo y él, desde chiquito, va a ver que las relaciones se cuidan. La familia no solo es en las buenas", concluyó Maly.

