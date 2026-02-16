Bono de Acogida: ¿Quiénes lo reciben?

16 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Bono de Acogida es uno de los beneficios estatales frente a la afectación por los incendios en la zona centro-sur, que permite ayudar a las familias mediante un aporte económico.

Consiste en una ayuda de 10 Unidades de Fomento (UF), cuyos beneficiarios pueden usarlos para arrendar o como ayuda en los gastos si son recibidos en casas de familiares y/o amigos.

¿Quiénes reciben el Bono de Acogida?

La Ventanilla Única Social indica que está destinado para familias cuyas viviendas resultaron con daño mayor, determinado por la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Asimismo, el apoyo se extenderá por dos meses más para arrendatarios o propietarios de un departamento, para un total de tres meses de ayuda económica.

En este caso, se facilita una solución de alojamiento transitorio en la etapa de recuperación, mientras las familias ingresan a los programas de subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Cabe recordar que no es postulable, pues se entrega automáticamente tras la aplicación de la ficha FIBE.

