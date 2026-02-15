Bono de Vacaciones Sector Público: ¿Quiénes reciben el monto más alto?

15 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Uno de los beneficios más esperados por los trabajadores del sector público es el Bono de Vacaciones, ya que es un aporte económico que busca aliviar los gastos del periodo estival.

Para este 2026, los montos se actualizaron tras la negociación anual, por lo que la cantidad que recibirá cada funcionario dependerá del sueldo que perciba.

¿Quiénes recibirán el monto más alto del Bono de Vacaciones?

La Dirección de Presupuestos (Dipres) indicó que para este periodo los trabajadores del sector público recibirán los siguientes montos:

$112.915 : Si la renta líquida a noviembre de 2025 es de $1.060.493 o menos.

: Si la renta líquida a noviembre de 2025 es de $1.060.493 o menos. $56.457: Si la remuneración líquida de noviembre de 2025 es mayor a $1.060.493 y menor a $3.511.800.

Es importante mencionar que el Bono de Vacaciones se entrega por una sola vez en el año.

Respecto a los beneficios, la Dipres indicó que el beneficio corresponde a trabajadores de instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas; universidades estatales; Poder Judicial; Congreso Nacional; Contraloría General de la República; establecimientos de educación parvularia financiados por JUNJI; municipalidades; Servicios Locales de Educación Pública, entre otros.

