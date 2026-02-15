"Conductas aberrantes": Hospital El Carmen de Maipú tras denuncia de agresión de guardias a personas en situación de calle

15 feb. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una lamentable situación dio a conocer el Hospital El Carmen de la comuna de Maipú, Región Metropolitana, ya que el sábado pasado se tomó conocimiento de la existencia de registros audiovisuales que muestran agresiones por parte de guardias de una empresa externa contra personas en situación de calle.

De acuerdo con el recinto de salud, las agresiones habrían ocurrido el pasado 10 y 11 de febrero en el acceso al establecimiento.

¿Qué se sabe de la presunta agresión de guardias a personas en situación de calle?

A través de un comunicado, el Hospital El Carmen condenó los hechos mencionados, señalando que se instruyó a las jefaturas de turno y a la Inspección Fiscal iniciar las investigaciones correspondientes.

El director del recinto de salud, Cristián Gálvez, dijo que "como director condeno y desapruebo terminantemente la situación. Ninguna persona que concurra a nuestro centro de salud puede ser objeto de estas conductas aberrantes".

Una vez que se recopilen los antecedentes pertinentes, la institución llevará a cabo las acciones que corresponden y también se harán parte de una querella contra los trabajadores que resulten involucrados.

"Al mismo tiempo, se están realizando las diligencias necesarias para encontrar a las personas agredidas y acompañarlas en la denuncia", concluyó el comunicado, enfatizando que el centro de salud condena tajantemente los hechos antes descritos.

Todo sobre Maipú