Incendio afectó a edificio de Estación Central: Fuego consumió dos departamentos y una persona se vio afectada por el humo

15 feb. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural se registró la tarde de este domingo en un edificio de la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, ubicado en la intersección de Nicasio Retamales y Obispo Javier Váquez, cerca del Terminal Sur.

Para combatir la emergencia, voluntarios y máquinas de 10 compañías de bomberos llegaron al lugar, procediendo a la evacuación de los residentes. Más tarde lograron contener el fuego.

Aunque se desconoce la causa del siniestro, se sabe que este comenzó en un departamento del piso 15 y se propagó hacia los niveles superiores.

En el lugar se reportó una gran congestión vehicular, debido a la cercanía de la torre con el Terminal Sur y el Terminal Alameda.

Una persona se vio afectada por el humo

"Nos enfrentamos a un incendio que se provocó en el departamento del piso 15, que se vio afectado completamente", señaló el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes.

Según explicó, el fuego posteriormente "se propagó a un departamento del piso 16, y que afectó a la mitad del departamento". Desde el piso 17 hacia arriba "hubo afectación por el humo del incendio", agregó.

El comandante continuó indicando que, de momento, hay "un civil afectado por el humo, que es una persona del primer departamento".

Yévenes añadió que no hay bomberos lesionados y que actualmente la emergencia está controlada. "Estamos trabajando en labores de ventilación para restablecer el ingreso de los vecinos al edificio", sostuvo.

"El origen es investigado por nuestros peritos una vez que Bomberos se retire del lugar, y van a determinar dónde partió el fuego", concluyó.

