Bencina gratis este domingo: Conoce los horarios para canjear una recarga de hasta $120.000

15 feb. 2026 - 10:29 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Copec sigue con su campaña de "La Hora Copec", en la que los conductores pueden cargar bencina gratis durante una hora (en una estación específica del país).

En la semana, la hora de la bencina gratis fue entre las 16:00 y 17:00 horas, pero este sábado y domingo la historia fue y será diferente.

Según informó la compañía que vende combustible en sus redes sociales, la hora de bencina gratis será entre las 20:00 y las 21:00 horas.

En tanto, la estación que dará el combustible gratuito será anunciada a las 19:30 horas a través de su Instagram, por lo que llamaron a estar atentos.

Para recibir el beneficio, basta con acudir a la estación de servicio elegida del día dentro del horario establecido, donde podrás cargar combustible por un máximo de $120.000.

Cabe consignar que, hasta ahora, ciudades como Rancagua, La Serena, San Felipe, Talca, Arica y Temuco han sido beneficiadas con la entrega de combustible gratis.