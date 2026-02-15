Estuvieron Jorge López, Carolina Soto y Christian Ocaranza, entre otros: Así fue el casamiento de la exRojo Leticia Zamorano

15 feb. 2026 - 11:22 hrs.

Leticia Zamorano, una de las bailarinas más recordadas del programa "Rojo Fama Contrafama", vivió uno de los momentos más importantes de su vida tras contraer matrimonio con Fabián Lazo.



El evento se llevó a cabo el fin de semana y estuvo marcado por el reencuentro de varios integrantes del recordado programa, incluyendo a un actor de la serie "Elite".

Así fue el matrimonio

En varias publicaciones compartidas en redes sociales, se pudo ver la presencia de exintegrantes de Rojo, como Jorge López, que ha sido parte de varias series de Netflix, incluyendo "Elite".

Otra de las que se robó las miradas en la ceremonia fue Carolina Soto, que interpretó varias canciones románticas durante el matrimonio.

Asimismo, Christian Ocaranza, uno de los bailarines más recordados de "Rojo" y amigo cercano de la novia, compartió un emotivo mensaje para la pareja: "Noche de amor, que vivan los novios. Feliz de ser parte de esta hermosa unión. Los 'delis' juntos por siempre".

Más tarde, la propia novia publicó nuevos registros de la fiesta, incluyendo un baile con la música de Bad Bunny. "Tuvimos nuestro Super Bowl", escribió Leticia.

