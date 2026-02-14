Christell Rodríguez sorprende con importante hito en su carrera: Será parte de nueva película de Disney y Pixar

14 feb. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

Christell Rodríguez sorprendió a sus fanáticos este fin de semana tras anunciar en redes sociales un nuevo hito en su carrera. Y es que la artista nacional tendrá un importante rol en una película.

Según comentó en su cuenta de Instagram, la exparticipante de Rojo fue confirmada como parte de una nueva producción de Disney y Pixar para Latinoamérica.

"Prepárense para que vivamos esta aventura juntos"

"¡Con rima o sin rima, Christell en Hoppers se avecina! Nuevo cameo en Hoppers: Operación Castor, la nueva película de Disney y Pixar", escribió la cuenta de Disney Studios Latinoamérica en Instagram, y que fue compartido por la cantante.

El escrito está acompañado de un video en el que se ve a la intérprete de "Mueve el ombligo" en un estudio de grabación, en donde anticipa su rol en la película.

"Una niña con una idea genial se mete de espía al mundo animal. Con todos los castores aprende a hablar y tiene una misión, el bosque va a salvar. Con Hoppers de Disney y Pixar la aventura va a empezar", señaló.

Además, agregó que "muy pronto haré un doblaje para la nueva gran película de Disney y Pixar, Hoppers: operación castor. Prepárense para que vivamos esta aventura juntos, solo en cines".

"Hoppers: Operación Castor" es la nueva película del director Daniel Chong. La versión original tiene como protagonistas a Piper Curda, Bobby Moynihan, Dave Franco, Jon Hammm, entre otras participaciones.