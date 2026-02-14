Tras revelación de Mauricio Pinilla sobre que padece cáncer a la piel: ¿Cuáles son los síntomas?

14 feb. 2026 - 18:15 hrs.

Hace unos días, el retirado futbolista, Mauricio Pinilla, reveló que tiene cáncer de piel, enfermedad que se encuentra en la primera etapa de tratamiento y espera tener una recuperación rápida y favorable.

Este tipo de cáncer es uno de los más comunes en Chile: en el año 2022 se registraron más de 530 muertes por esta enfermedad, la cifra más alta de los últimos 20 años, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud.

Es por eso que, luego del anuncio de Mauricio Pinilla, se reabrió la conversación sobre los síntomas, el tratamiento y los cuidados para hacer frente a la enfermedad.

Cáncer de piel: ¿Cuáles son los síntomas?

El dermatólogo Francisco Pereira, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, mencionó que toda mancha, bulto o lesión de aparición reciente debe ser evaluada.

"También aquellas heridas que no cicatrizan en tres o cuatro semanas, lesiones ásperas que sangran con facilidad o lunares que cambian rápidamente", agregó.

Pereira destacó la importancia del autoexamen y del denominado criterio ABCDE en lunares: asimetría, bordes irregulares, colores variados, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución en el tiempo. "Si el paciente siente que un lunar es distinto o raro, esa percepción ya es motivo de consulta", enfatizó.

¿Cómo prevenir el cáncer de piel?

Si bien es cierto que la exposición al sol no es dañina por sí misma, sí debe ser controlada. Algunas de las recomendaciones para prevenir la enfermedad son:

Evitar el sol entre las 11 y las 16 horas.

Usar protector solar de factor 30, pero idealmente superior.

Reaplicarlo constantemente cada dos o tres horas.

Usar sombrero, gafas y ropa de protección UV.

Todo sobre Mauricio Pinilla