Revelan quién sería la nueva pareja de Francisco Kaminski: Profesora y madre de cuatro hijos

14 feb. 2026 - 16:15 hrs.

Una nueva pareja es la que tendría el periodista Francisco Kaminski y, en las últimas horas, se habría filtrado la identidad de su nueva conquista.

Fue en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, donde se entregaron detalles sobre quién sería la mujer que acompañaba a quien fuera conductor radial.

¿Quién sería la nueva pareja de Kaminski

De acuerdo a lo que consignó Adriana Barrientos, la nueva pareja de Kaminski se llamaría María Paz Sauvalle, una profesora de 42 años, madre de cuatro hijos y que trabajaría en un colegio del sector oriente de Santiago.

En el programa se precisó que esta provendría de una familia conservadora y contaría con una sólida situación económica.

Facebook

De hecho, el animador del programa, Hugo Valencia, aseguró conocerla y dijo que estaría ligada a una familia con nexos en un conocido local emplazado en el sector oriente de la capital.

Se trataría del bar Mondo Lounge, ubicado en el límite de Providencia y Las Condes. Otro de los puntos señalados en la instancia, es que se trataría de una mujer alejada del mundo del espectáculo.

