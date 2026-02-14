Logo Mega

Senapred solicita evacuar tres sectores de Melipilla por incendio forestal: Está "cercano a sectores habitados"

¿Qué pasó?

Senapred solicitó evacuar tres sectores de la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana, por un incendio forestal que este sábado ha afectado a la zona y que está "cercano a sectores habitados".

De acuerdo al organismo, el llamado a evacuar va dirigido a los sectores Quebrada del Carmen Alto del Carmen, Poblado Quebrada Relhue y Valle de Ulmen.

Se activó mensajería SAE y se hizo llamado a actuar con calma 

Para reforzar "la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos", Senapred activó mensajería SAE. 

Además, desde la institución llamaron a "actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades". También, recordaron "siempre considerar a las mascotas".

Alerta Roja para Melipilla 

Senapred también declaró Alerta Roja para la comuna de Melipilla por incendio forestal. De acuerdo al organismo, el siniestro se desarrolla en el sector de Las Tinajas

De momento, la emergencia sigue "en combate" y ya lleva consumidas tres hectáreas. Además, se indicó que el fuego está "cercano a sectores habitados".

En el incendio trabaja el Cuerpo de Bomberos de Melipilla y Maipú, junto a cuatro brigadas, dos técnicos, cuatro aeronaves, una maquinaria pesada y un camión aljibe, todas pertenecientes a Conaf. 

La alerta está vigente desde este sábado y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten". Con esta medida "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles (...) dada la extensión y severidad del evento". 

