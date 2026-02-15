¿Mensaje para Américo?: La enigmática publicación que compartió Yamila Reyna en su Instagram

15 feb. 2026 - 10:15 hrs.

Una de las noticias que remeció al mundo del espectáculo en los últimos días fue el quiebre amoroso entre Américo y Yamila Reyna, debido a que la expareja tenía planes de matrimonio para los próximos meses.

El cantante aprovechó una presentación en la Fiesta de la Vendimia de Palmilla para referirse por primera vez a su ruptura con la actriz, instancia en la que pidió respeto para ambos.

El enigmático mensaje de Yamila Reyna

Si bien aún ninguno de los dos ha dado su versión de por qué fue la ruptura, algunos reportes han mencionado que una discusión con posterior forcejeo fue la causa detonante. Es más, también se habló de que Yamila Reyna interpuso una denuncia contra Américo.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es un enigmático mensaje que compartió la actriz en sus redes sociales, el que podría ser interpretado como una "indirecta" para el cantante.

Yamila Reyna subió una historia en la que adjuntó un texto. "Como dijo Mario Benedetti: 'Hay que ser demasiado imbécil para destruir a la única persona que se atrevió a querer tu desastre'", dice la publicación.

Otro de los detalles es que la actriz desactivó la opción de Instagram para que sus seguidores puedan responderle las historias.

Mira la publicación de Yamila Reyna

