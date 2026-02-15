Logo Mega

Temblor se registra en la zona centro-norte del país: Esto reportó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 10:45 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 19 km al noroeste de Canela Baja, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

