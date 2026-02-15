Temblor en el extremo norte del país: Conoce la magnitud reportada por Sismología

15 feb. 2026 - 06:26 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 06:14 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 12 km al oeste de Putre, en la región de Arica y Parinacota. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 111 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

