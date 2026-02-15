Alerta Roja en Vichuquén: Al menos 3 viviendas alcanzadas por incendio forestal que ha consumido 200 hectáreas
- Por Nicolás Díaz | Andrés Pruzzo
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó esta noche la información del incendio forestal que se desarrolla en la comuna de Vichuquén, hacia la costa de la región del Maule.
De acuerdo al último reporte, el siniestro denominado "Alto Llico" ha consumido una superficie preliminar de 200 hectáreas.
Al menos tres viviendas alcanzadas por el fuego
Debido a que el incendio "se desarrolla cercano a sectores habitados" durante la tarde el organismo emitió una alerta SAE de evacuación en el sector de Quebrada Culenmapu.Ir a la siguiente nota
Extraoficialmente, el enviado de Meganoticias a la zona, Andrés Pruzzo, informó que al menos tres viviendas habrían sido alcanzadas por el fuego.
Noticia en desarrollo...
Leer más de
Notas relacionadas
- Llaman a evacuar sector de Vichuquén por incendio forestal: Senapred decretó Alerta Roja
- Senapred solicita evacuar tres sectores de Melipilla por incendio forestal: Está "cercano a sectores habitados"
- Más de 100 familias al borde de emergencia sanitaria: Denuncian vertedero ilegal en zona afectada por incendio forestal de Lirquén