"Tengo mis serias dudas": Mateucci se lanza con todo en contra de Daniela Aránguiz al acusarla de serle infiel a Jorge Valdivia

Uno de los invitados al último capítulo de "Only Friends" fue el chico reality Luis Mateucci, quien tras ser preguntado por si alguna vez lo habían "mantenido" aprovechó para irse nuevamente en contra de su expareja, Daniela Aránguiz.

Al respecto, el argentino dijo que, pese a que la acusación no es cierta, esos rumores surgieron a raíz de Aránguiz: "Si hubiese sido por ella, ella hubiera querido que yo me vaya a su casa, que vaya a Brasil a su departamento, que vaya a Miami a su casa y yo no hice nada de eso", aseguró.

Tras esto agregó que "la primera vez y única que sale esa palabra" fue durante su relación con la exchica Mekano. "Yo siempre me quedé en mi departamento, tuve mi vida y también la relación con ella duró poco", zanjó.

¿Infidelidades de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia?

Justo después de su aclaración, Mateucci salió a desmentir, con duras palabras, una situación que fue negada recientemente por Aránguiz: los más de cinco años que llevan conociéndose.

"Ella me conoce desde que vivía en Dubái, que me habló por primera vez. Ella me conoce cuando estaba en México él (Jorge Valdivia) jugando fútbol en pandemia, ¿y cuánto hace de la pandemia?", dijo al desmentir a Daniela.

Luego comparó esta situación a otras de las "mentiras" de su ex, como por ejemplo el bullado episodio de su falso embarazo: "Tiene un poder de automentirse que es increíble. Ella misma se cree sus propias mentiras".

Finalmente, Mateucci lanzó una de las "papitas" de la noche al poner en duda si Aránguiz siempre le fue fiel a Valdivia durante su matrimonio. "No le fue infiel al 'Mago' Valdivia, no le fue infiel hace seis años, por lo menos conmigo. Con otros, tengo mis serias dudas", lanzó.

