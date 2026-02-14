"Gracias por hacerme sonreír como hace años no lo hacía": La tierna declaración de amor de Álvaro Ballero a su actual pareja

14 feb. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

El 14 de febrero se convirtió en el escenario perfecto para que Álvaro Ballero sorprendiera a sus seguidores con una romántica declaración. En pleno Día de San Valentín, el ex chico reality decidió gritar su amor a los cuatro vientos y compartir una especial dedicatoria a su actual pareja.

Hace solo unos meses, Ballero confirmó su separación matrimonial de Ludmila Ksenofontova, con quien estuvo casado 17 años y formó una familia de cuatro hijos. Tras el quiebre se mostró afectado en redes sociales e, incluso, en un programa de televisión manifestó su tristeza y un momento personal complejo.

Sin embargo, el tiempo pasó y ahora parece haber dado vuelta la página. Hoy su presente sentimental tiene nombre y apellido: María José Reyes, la mujer que actualmente ocupa su corazón y con quien decidió celebrar públicamente esta significativa fecha.

"Gracias por hacerme sonreír como hace años no lo hacía"

A través de una galería de románticas fotografías en su cuenta de Instagram, el hermano de Carla Ballero se mostró sonriente y cómplice junto a su pareja, dejando atrás cualquier rastro de aquel duro episodio sentimental que marcó su 2025.

"Gracias por cada minuto a tu lado, por sanarme con tu cariño desmedido y hacerme sonreír como hace años no lo hacía", escribió Ballero junto a la publicación.

"Llegaste a iluminar con tu encantadora sonrisa, mirada cómplice, belleza incalculable, conversaciones eternas y amor de otro planeta", agregó, aunque luego estas palabras fueron borradas.

Su declaración no pasó inadvertida y rápidamente sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo, celebrando esta nueva etapa en la vida.