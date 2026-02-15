Temblor se registra en el sur del país: Esta fue la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico

15 feb. 2026 - 04:27 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, a las 04:16 horas, un temblor de magnitud 3.8 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 43 km al oeste de Ancud, en la región de Los Lagos. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor