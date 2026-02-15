Países europeos afirman que opositor ruso Alexéi Navalni fue asesinado con "toxina rara" de la piel de una rana

15 feb. 2026 - 03:45 hrs.

¿Qué pasó?

Rusia envenenó al opositor Alexéi Navalni, muerto en 2024 en circunstancias turbias en una prisión rusa, con una "toxina rara" presente en la piel de una rana de Ecuador, según una investigación revelada el sábado por el Reino Unido.

Rusia "envenenó" a Navalni

"Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo a su oposición", declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Los cinco países se basan en un "análisis de muestras" de su cuerpo. La toxina epibatidina contenida en la piel de las ranas dardo originarias de Ecuador fue hallada en muestras y "muy probablemente causó su muerte", afirmaron con motivo del segundo aniversario del fallecimiento del opositor.

El acérrimo crítico del presidente ruso, Vladímir Putin, murió en circunstancias misteriosas en una prisión del Ártico en febrero de 2024, cuando cumplía una condena de 19 años de prisión.

"Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo consideramos responsable de su muerte", añadió Londres.

Viuda reitera la culpabilidad de Putin

La esposa de Navalni, Yulia Navalnaya, dijo en septiembre pasado que el análisis de laboratorio de muestras biológicas dedujo que fue envenenado.

"Hace dos años (...) subí al escenario y dije: 'Vladímir Putin mató a mi marido' (...) Y hoy esas palabras se han convertido en un hecho demostrado científicamente", declaró este sábado al margen de la Conferencia anual sobre Seguridad de Múnich.

"Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz", dijo en un comunicado la secretaria de Estado británica para Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, quien se reunió con Navalnaya.

