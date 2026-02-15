Logo Mega

Fueron manitados y rociados con acelerantes: Mujer murió y dos hombres quedaron con quemaduras graves en Cartagena

¿Qué pasó?

Una mujer murió calcinada y dos hombres resultaron con quemaduras de extrema gravedad tras ser maniatados y rociados con acelerantes en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Según informó la Fiscalía, el hecho ocurrió el pasado 13 de febrero, cuando Carabineros de la localidad recibieron un comunicado para trasladarse a la calle Capitán Juan de Cartagena por una alerta de incendio

El fiscal Andrés Gallardo dijo que los uniformados "en el trayecto encuentran a una persona visiblemente quemada, quien les menciona que él y dos personas más habían sido maniatadas, rociadas con acelerante y luego se les prendió fuego en el lugar donde se encontraban".

Producto del incendio intencional, el persecutor informó que una mujer resultó fallecida, mientras que la otra persona que estaba en el inmueble quedó con quemaduras de extrema gravedad

Aún se desconoce la identidad de los delincuentes que participaron en este hecho ilícito.

Respecto a las pericias, se detalló que están siendo trabajadas por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y peritos del Laboratorio de Criminalística. 

