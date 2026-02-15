Investigan muerte de hombre en situación de calle en Macul: Cuerpo presenta lesiones atribuibles a terceros

15 feb. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en esclarecer la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida en la vía pública de la comuna de Macul, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima corresponde a una persona de alrededor de 40 años que vivía en situación de calle. Fue hallada en una plaza y presentaba lesiones atribuibles a terceros.

Víctima presenta lesiones atribuibles a terceras personas

El inspector Mauricio Ayora Garay, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana, explicó que durante la mañana su unidad especializada recibió una instrucción de fiscalía para concurrir a un sitio del suceso.

En concreto, se les solicitó trasladarse "hasta una plaza pública, lugar en donde se encontraría una persona de sexo masculino sin signos vitales", indicó el detective.

Al llegar al sector, "logramos establecer que efectivamente se encontraba la víctima, una persona en situación de calle, de sexo masculino, de aproximadamente 40 años", agregó.

Posteriormente, comenzaron las primeras diligencias "con la finalidad de establecer el móvil y el modus operandi respecto a los hechos investigados".

El inspector confirmó que las lesiones que presenta la víctima son "atribuibles a terceras personas. Nosotros, al momento de realizar el examen externo del cadáver, encontramos lesiones cortantes, cortopunzantes, específicamente en el tórax y muslo derecho", declaró.