Entregan dineros en UF: Gobierno anuncia nuevas ayudas tempranas para las familias afectadas por los incendios

El Gobierno anunció nuevas medidas en el marco de las ayudas entregadas a los damnificados por los incendios ocurridos en las regiones de Ñuble y Biobío.

A través de sus canales oficiales, el Ejecutivo dio cuenta de la creación del Bono de Acogida y el Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción.

Estos se suman a los que ya se habían implementado, entre lo que se encuentran, entre otros, el Bono de Recuperación que entrega un monto de hasta 1,5 millones de pesos dependiendo del nivel de afectación sufrido.

Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno

Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción (BEA)

El Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción (BEA) consiste en un aporte económico no reembolsable ni renovable de 150 UF que será entregado en tres pagos a las familias propietarias o allegadas.

El objetivo de este aporte es financiar la compra de materiales de construcción e iniciar un proceso de autoconstrucción de la vivienda transitoria de las familias afectadas.

El apoyo será transferido directamente en la CuentaRUT de las personas beneficiarias durante el mes de febrero y está destinado a aquellos casos en que no sea factible instalar una vivienda de emergencia, por condiciones del terreno u otras restricciones técnicas, como quebradas, demoliciones o características del sitio.

Este beneficio se entregará previa aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), catastro que ya tiene 98% de avance.

Bono de Acogida Universal

El Bono de Acogida Universal es un pago único de 10 UF ($397.000 aproximadamente) cuya transferencia se realizará en febrero, beneficiando a más de 4 mil hogares.

En el caso de arrendatarios y propietarios de departamentos, el apoyo se extenderá por dos meses más, completando tres meses de ayuda económica para facilitar soluciones de alojamiento transitorio en la etapa de recuperación, mientras las familias ingresan a la política regular de subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La implementación de este paquete de medidas se realizará de manera coordinada entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Desarrollo Social, los gobiernos regionales de Ñuble y Biobío, las municipalidades y los servicios desplegados en terreno.

