Multas y posible retiro del vehículo: Estas son sanciones por no pagar el Permiso de Circulación

17 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El Permiso de Circulación es un impuesto anual para los dueños de vehículos motorizados, con el fin de tener derecho a transitar por las calles. Se puede cancelar en dos cuotas. La primera vence el 31 de marzo.

Quienes no cumplan con el pago, que va en beneficio directo a las municipalidades, estarían incurriendo en una infracción calificada como grave.

De acuerdo con ChileAtiende, antes de obtener el permiso solo se necesita verificar si se tienen multas de tránsito no pagadas y revisar si el dueño del vehículo se encuentra en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

También se contemplan otros requisitos para efectuar el pago, los cuales varían si el vehículo es nuevo o usado.

¿Cuánto debo cancelar por el Permiso de Circulación?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ya actualizó las tasaciones oficiales para el Permiso de Circulación 2026. A través de su página web, se podrá verificar el monto correspondiente a automóviles, motos y vehículos pesados.

Una vez conocido el monto, la persona debe dirigirse a la dirección de tránsito de una municipalidad, o en un centro habilitado para obtener el permiso.

El pago podrá efectuarse con efectivo, tarjetas de débito o crédito, así como un cheque al día.

¿Qué sucede si no pago el impuesto?

Según ChileAtiende, quienes no paguen el impuesto en las fechas establecidas, quedarían morosos y por ello expuestos a “intereses extras y a multas policiales”.

En el momento de la renovación de la patente, “se aplicará una multa correspondiente al 1,5 % del valor del permiso respectivo, que se calcula con el Índice de Precios al Consumidor”.

La multa más grave es el posible retiro del vehículo por parte de las autoridades, en caso de ser sorprendido en la vía pública.

El portal especializado Autofact acotó que si Carabineros sorprende a un conductor con el documento caducado, el monto de la multa oscila entre 1 y 1,5 UTM, es decir entre los $69.889 y $104.834 según el valor de marzo de 2026.

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