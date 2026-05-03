Confuso conflicto terminó en balacera en San Ramón: Hay dos hombres fallecidos y una mujer herida

03 may. 2026 - 03:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta balacera dejó dos personas fallecidas y una mujer herida de gravedad en el sector de la Laguna, en la comuna de San Ramón. Las víctimas son dos hombres de 19 y 39 años, que perdieron la vida en el lugar, y una mujer de 46 años que fue trasladada a un centro asistencial donde fue intervenida quirúrgicamente por un impacto de bala.

El hecho fue reportado a la Fiscalía del Equipo del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), luego de un confuso conflicto entre las víctimas y otras personas. Según informaron las autoridades, las tres víctimas son de nacionalidad chilena y aparentemente residirían en el mismo sector donde ocurrieron los hechos.

¿Qué dijeron las autoridades?

En cuanto a la dinámica del incidente, los fiscales indicaron que aún se encuentran en proceso de investigación y que no es posible adelantar detalles sobre cómo ocurrieron exactamente los hechos. Tampoco confirmaron si existe algún vínculo de parentesco entre las víctimas ni si se trataría de un enfrentamiento entre bandas del sector.

Las autoridades también manejan la hipótesis de que podría existir una cuarta persona involucrada que habría abandonado el lugar, lo que será determinado en el curso de las diligencias. La fiscalía indicó además que existiría un hecho similar ocurrido aproximadamente la semana anterior en el mismo sector, que también se encuentra siendo corroborado.

La investigación continúa en desarrollo bajo la dirección de la Fiscalía, que aún revisa los antecedentes policiales y judiciales de las víctimas. Las autoridades llamaron a la comunidad a colaborar con la investigación, mientras se mantiene una activa presencia policial en el sector de la Laguna de San Ramón.

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