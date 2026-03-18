Brilló en Calle 7 y ahora vive en el extranjero: Así luce actualmente Valeria Ortega

18 mar. 2026 - 08:10 hrs.

La periodista Valeria Ortega se convirtió en una reconocida figura de la televisión chilena luego de saltar a la fama con un reality juvenil y ganar el reinado del Festival de Viña del Mar. Animó diversos programas y además fue locutora de radio.

Sin embargo, actualmente está alejada de las cámaras y las pantallas, y hace muy pocos meses anunció que se iba del país para emprender una nueva vida junto a su esposo en el extranjero. Actualmente, consiguió un trabajo que no tiene relación con lo que ha hecho anteriormente, pero que ha tenido un éxito total donde reside.

La actualidad de Valeria Ortega

En el año 2009 llegó a TVN para participar del reality juvenil Calle 7, donde su popularidad aumentó y tres años después se convirtió en la Reina del Festival de Viña, destacando su paso por la televisión y marcando un momento importante de su carrera.

Animó diversos programas y espacios de entretención, pero llegado el 2020 decidió dedicarse a la locución radial mientras formaba familia con el británico Jonathan Lawn, con quien contrajo matrimonio en el 2024 y tuvieron dos hijos.

Junto a él decidió emprender una nueva vida en Inglaterra y se convirtió en modelo de joyería fina, y desde ese momento decidió dedicarse al mundo de la moda: "Es algo que me gusta mucho hacer, que lo disfruto muchísimo", dijo a LUN.

A pesar de que ha tenido un buen pasar laboral y familiar en el extranjero, hace un poco más de un mes vivió un complejo momento íntimo: su hijo Oliver sufrió un accidente mientras regresaba del colegio en scooter cuando un auto que iba en reversa no lo vio y lo chocó: "Lo tiró lejos, por suerte andaba con casco. No se hizo ninguna lesión y fue a emergencia después. Está súper bien".

Así luce actualmente Valeria Ortega:

Instagram de Valeria Ortega. / @vale_ortega

Instagram de Valeria Ortega. / @vale_ortega

Instagram de Valeria Ortega. / @vale_ortega