"Fuiste una parte muy importante de mi vida": El emotivo mensaje de despedida de Fernando Solabarrieta tras pérdida familiar

17 mar. 2026 - 15:07 hrs.

Esta semana, Fernando Solabarrieta vuelve a pasar un difícil episodio en su vida íntima y familiar tras compartir que uno de sus seres queridos falleció el pasado lunes, a quien consideraba como su "papá de la adolescencia".

No es la primera vez que el participante de El Internado ya había pasado un momento complejo, ya que hace algunos meses perdió a su padre Cirio, quien falleció a los 82 años.

"Fuiste una parte muy importante de mi vida"

Fue a través de sus redes sociales que el comentarista de deportes comunicó el triste fallecimiento de su tío Roque, hermano de su padre. Además de publicar diversas fotos de él, escribió un emotivo mensaje de despedida.

"Te despedimos con tranquilidad y resignación. Hubo tristeza, claro, pero primó el agradecimiento por una vida llena de ejemplos e íntegra. Fuiste una parte muy importante de mi vida y te voy a extrañar siempre", comenzó escribiendo Solabarrieta en una publicación en su Instagram.

A pesar del difícil momento, destacó que su tío debe estar ahora junto a otros familiares fallecidos, entre ellos, su padre Cirio: "Ahora de seguro estás con tu amado hermano, Ciro, mi padre y tu adorada Pocha, mi tía que también extraño un montón. Te quiero mucho tío Roque! Nunca te voy a olvidar!".

Además, mencionó en sus historias que era "su papá en la adolescencia", con una imagen de ambos y otra en donde aparece él, Cirio y Roque; registros que luego compartió en una publicación.

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