"Agresiva, avasalladora y manipuladora": Marité Matus se lanzó contra Pamela Díaz tras polémica con Trini Neira y Camilo Huerta

17 mar. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del pasado lunes, Marité Matus le respondió a Pamela Díaz luego de desatarse la polémica por el "enfrentón" entre la animadora y la amiga de Matus, Gisella Gallardo, quien le contó a Díaz sobre los supuestos chats entre Trini Neira y Camilo Huerta.

Y es que la expareja de Huerta decidió enviarle un mensaje a través de redes sociales a la "fiera", donde la trató de "agresiva, avasalladora y manipuladora", pero luego de tener la publicación 10 horas viralizándose, decidió eliminar el posteo.

"Agresiva, avasalladora y manipuladora"

Fue por medio de historias de Instagram que Marité Matus se lanzó contra Pamela Díaz luego de que la animadora la tratara de "vocera" de Gisella Gallardo y le dijera que no le cree nada sobre los supuestos chats entre Trini Neira y Camilo Huerta.

"Señora Pamela Díaz, la que habla como dueña de la verdad. Yo no he borrado ningún mensaje contigo. Tengo todos los mensajes en mi Instagram y no he borrado absolutamente nada. El que quiera verlos, ahí están", respondió directamente en el mensaje borrado.

Luego aclaró que no es cercana a Díaz, y disparó directamente contra ella: "Yo nunca fui amiga de Pamela Díaz, siempre fui cordial, pero como persona nunca me gustó. La encuentro agresiva, avasalladora y manipuladora. De esas personas que pasan por encima de otras mujeres y que pretenden que todos a su alrededor les obedezcan".

"Una mujer que amenaza, insulta y trata de imponer miedo para tener poder, para mí no tiene ningún valor. Yo no te tengo miedo en lo absoluto. Y ahora intenta desviar la verdadera noticia, que es la importante, atacando y pasando por encima de otras personas. (...) Aquí esperaré sus demandas para poder mostrar mis pruebas", sentenció Matus.

Lo cierto es que el conflicto escalará desde la farándula a tribunales, ya que Marité demandará a Huerta por divorcio culposo, con pruebas de infidelidad entre él y Trini. Por otro lado, Camilo y la hija de Pamela se unirán para querellarse por injurias y calumnias, acción judicial a la que se sumaría el rostro de Canal 13 por verse involucrada en la polémica.

Mira la historia de Matus: