"Algo debió haber ahorrado": Esta es la millonaria mensualidad que Marité Matus le habría entregado a Camilo Huerta
¿Qué pasó?
La empresaria Marité Matus sigue en el ojo del huracán farandulero, tras su polémico divorcio con el personal trainer Camilo Huerta. Y es que Huerta dio unas declaraciones en el podcast de Pamela Díaz, "Sin editar", y expuso que está atravesando problemas económicos, producto de su separación.
En ese sentido, Gisella Gallardo afirmó la tarde de ayer, que esto no sería del todo cierto, ya que Marité le entregaba una mensualidad millonaria y además cubría ciertos gastos y lujos de su expareja.
"(Camilo Huerta) Se quedó con el negocio. (Marité) Le pagaba su departamento, todo era un trato de pareja. Ella lo ayudaba porque quería verlo bien y quería que surgiera", comentó Gallardo en el panel de Hay que decirlo.Ir a la siguiente nota
Asimismo, aclaró que Matus no solo le entregaba entre 3 y 5 millones de pesos mensuales a su expareja, sino que también pagaba el departamento donde él vivía y corría con los gastos de su línea de crédito y ciertos lujos como viajes y ropa. "Algo debió haber ahorrado", agregó.
Respuesta de Camilo Huerta
Pese a que la periodista Paula Escobar confirmó la información revelada por Gisella Gallardo, Pamela Díaz, aseguró haber conversado con Camilo, quien desmintió la existencia de dicho acuerdo económico.
"Primero me dice: Yo nunca he tenido un contrato con la Marité, que me pase tres millones y medio todos los meses, y llevamos dos años. O sea, ¿me ha pasado cuánta plata en todo este tiempo?", relató la fiera en el panel.
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