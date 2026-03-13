"Le mandé un mensaje": Bimza reacciona a la reciente polémica entre su exnovia Trini Neira y Marité Matus

13 mar. 2026 - 15:09 hrs.

¿Qué pasó?

Durante los últimos días, Trini Neira, hija de Pamela Díaz, ha estado en el centro de la polémica, luego de que Marité Matus expusiera que la influencer se habría relacionado con su exesposo Camilo Huerta.

Neira no se había referido públicamente a los rumores que la involucran con el personal trainer. Sin embargo, en las últimas horas arremetió contra Marité e hizo un fuerte descargo en redes sociales.

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"Estoy segura de que ella quería pantalla y yo no voy a decir nada por lo mismo, porque perra que ladra no muerde. Y perra inteligente no hace estas hu...", expresó Neira en un live de Instagram.

La expareja de Trini, Bastián Muñoz, más conocido como Bimza, rompió el silencio y se refirió al conflicto que involucra a la influencer.

"No es mi tema"

El joven admitió que le envió un mensaje a su expareja referente a esta situación, aunque no dio detalles. En ese sentido, prefirió dar un paso al costado, desearle lo mejor y no emitir mayores declaraciones.

"No es mi tema. Yo tuve una muy buena experiencia con ella y su entorno... Le deseo lo mejor y que esto pase luego, porque uno sabe cómo es la tele, son cosas que pasan y que uno no puede manejar”, expresó el cantante.

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