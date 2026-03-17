Desató miles de reacciones: Mike Milfort captó la atención de sus seguidores tras mostrar su cambio físico

17 mar. 2026 - 07:30 hrs.

El creador de contenido Mike Milfort, se llenó de comentarios positivos tras publicar en su cuenta de Instagram dos imágenes que evidencian su cambio físico tras volver a entrenar.

Las fotografías corresponden a la evolución luego de un mes de entrenamiento. En la primera aparece con el cuerpo menos definido, mientras que en la segunda, se aprecia un evidente crecimiento en su musculatura y se ve más tonificado.

"Hoy cumplo un mes desde que volví a entrenar y cuidarme físicamente", escribió el chico reality en la historia donde comparó ambas fotos.

Las reacciones no se hicieron esperar y en cuestión de minutos ya tenía varios comentarios en la publicación admirando su cambio. "La chichi (su pareja) es la favorita de Dios", "Qué buena genética" y "Está en su prime", fueron algunas de las opiniones.

¿Quién es Mike Milfort?

Mike Milfort es un creador de contenido de nacionalidad haitiana, se hizo conocido en redes sociales por hacer videos graciosos sobre su vida en pareja, como padre y su cotidianidad en general. En Instagram acumula más de 2.3 millones de seguidores, mientras que en TikTok, tiene casi nueve millones.

Ganó mucha más popularidad luego de su reciente participación en un reality de competencia y convivencia. Está casado y tiene una hija con la también influencer Melany Contreras, más conocida en redes sociales como Chichi.

Fue criado en República Dominicana y llegó a Chile con 18 años de edad. Actualmente tiene 24 y ha colaborado con importantes marcas como Jean Paul Gaultier gracias a su notoriedad en redes sociales, incluso, fue quien instaló la campaña para que el Museo Británico de Londres devuelva el moái de Rapa Nui que tiene en su poder desde 1869.

@Mike_milfort. Instagram

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