Alerta roja en alta mar: ¿Son los portaaviones de Estados Unidos vulnerables a incendios internos?

01 may. 2026 - 16:33 hrs.

La posibilidad de incendios a bordo de los portaaviones de Estados Unidos ha vuelto a encender las alarmas, reavivando el debate sobre su vulnerabilidad incluso fuera de escenarios de combate.

Aunque estos buques representan algunas de las plataformas militares más avanzadas del mundo, recientes incidentes demuestran que no están exentos de riesgos internos que pueden comprometer tanto a la tripulación como a la operatividad, señala 1945.

Desde el inicio de su formación, los marineros de la Armada estadounidense reciben una preparación intensiva en control de daños, con especial énfasis en la extinción de incendios.

Este entrenamiento, que se extiende por aproximadamente 40 horas, no es casual: un incendio en alta mar puede propagarse rápidamente, causar víctimas mortales y dejar a la embarcación incapacitada; en este sentido, la amenaza es aún más delicada en buques con propulsión nuclear, donde el fuego podría afectar sistemas críticos, aunque existen protocolos estrictos para evitar daños mayores.

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¿Qué se pide a los marineros en caso de una emergencia en alta mar?

Cada marinero debe actuar como bombero en caso de emergencia, por lo que el entrenamiento reproduce condiciones simuladas de alto estrés, los reclutas aprenden a responder de manera coordinada ante incendios o inundaciones, reforzando la importancia del trabajo en equipo para contener situaciones extremas.

Sin embargo, los recientes casos reflejan que el riesgo es real: el superportaaviones USS Gerald R. Ford sufrió un incendio en marzo que se originó en una zona de lavandería.

Aunque no estuvo relacionado con combate ni comprometió el reactor nuclear, el incidente dejó importantes daños materiales: camarotes destruidos, colchones inutilizables y tripulantes obligados a dormir en condiciones improvisadas; además, varios marineros resultaron afectados por inhalación de humo.

De forma similar, el USS Dwight D. Eisenhower registró otro incendio en abril mientras se encontraba en mantenimiento en un astillero y aunque fue controlado rápidamente, dejó varios heridos, lo que evidencia que incluso incidentes menores pueden tener consecuencias.

Estos eventos recientes dejan ver que, pese al entrenamiento riguroso y los sistemas de seguridad, los incendios siguen siendo una amenaza latente, que van más allá de una debilidad estructural, pues reflejan la naturaleza impredecible de estos siniestros y la necesidad constante de preparación, vigilancia y respuesta inmediata en alta mar.

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