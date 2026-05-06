"Ya no me puedo seguir haciendo cargo": Gissella Gallardo confirma quiebre con Mauricio Pinilla y explica las razones

06 may. 2026 - 09:21 hrs.

Tras varios meses de incertidumbre, Gissella Gallardo confirmó públicamente el quiebre de su matrimonio con Mauricio Pinilla, poniendo fin a una relación de 22 años marcada por idas y vueltas.

"Mi último acto de amor fue acompañarlo"

La comunicadora entregó detalles del quiebre en un programa de Canal 13, donde explicó que la ruptura definitiva ocurrió hace algunos meses, aunque decidieron seguir viviendo juntos por un tiempo con sus tres hijos.

"Fue desde octubre o noviembre del 2025. Después de eso decidimos seguir viviendo juntos y hace un mes y medio le digo a Mauricio que cada uno siguiera su camino", contó.

En esa línea, agregó que su decisión también estuvo marcada por el estado de salud del exfutbolista: "Mi último acto de amor fue el año pasado al cuidarlo en su enfermedad, acompañarlo y, como está bien, era el momento de cada uno rehacer su vida".

Pese al quiebre, aseguró que mantiene cariño por él, aunque fue clara en que la relación ya no daba para más: "Como pareja ya no podemos seguir juntos. Todo está resuelto. Quiero lo mejor para él, si él está bien, los niños están bien".

¿Pinilla tiene nueva pareja?

Respecto a los trascendidos sobre una posible nueva relación del exfutbolista, Gallardo evitó profundizar, pero le envió buenos deseos. "Si llega a estar en esta relación, con esta chica, le deseo lo mejor del mundo, que sea muy feliz. Si no es ella, con otra, que sea feliz", afirmó.

Finalmente, explicó que decidió mantener la separación en privado durante meses debido a los problemas de salud y situaciones personales que enfrentaba el exdelantero, quien fue declarado en quiebra y varios de sus bienes salieron a remate.

"Ya no es mi responsabilidad, ya no me puedo seguir haciendo cargo, yo ayudé lo más que pude, lo quise mucho. Hice lo más que pude, pero hoy día Mauricio tiene 42 años. O sea, sabe lo que quiere, lo que no quiere y está bien, pero yo también sé lo que quiero y ya no quería seguir con él", cerró.

Gallardo está conociendo a alguien más

En paralelo, la periodista también abordó su presente amoroso, luego de los rumores que la vinculan con el empresario José Alfredo Rivas.

"Me separé después de 22 años, ¿tú crees que voy a tener una relación altiro? No. Es un amigo que estoy conociendo, pero también estoy conociendo a otros amigos", sinceró.

A pesar de ello, reveló: "Es guapo, es muy caballero, es muy amoroso. Hoy día estoy tranquila, estoy separada, en un futuro no sé. Ahora estoy sola, estoy pasándolo bien. Oye, me costó harto separarme, déjenme disfrutar mi soltería".

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