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El comentado mensaje que Gissella Gallardo le envió mensaje a Pamela Díaz en redes sociales

Durante los últimos días, Gissella Gallardo y Pamela Díaz no han conseguido dejar atrás la polémica que surgió en un programa de televisión y han interactuado en público apenas dos veces: en el programa vespertino y a través de las redes sociales.

Fue la esposa de Mauricio Pinilla quien le envió un mensaje a la animadora de "Hay que decirlo" tras el anuncio de su nuevo desafío laboral de contenido digital que se lanzará muy pronto por YouTube.

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El comentado mensaje de Gissella a Díaz

La tensión entre ambas se mantuvo en pantalla y solo hablaron una vez durante el programa que comparten. En ese momento tuvieron un tenso cruce de ideas, y por eso mismo es que el mensaje de Gallardo sorprendió en redes sociales.

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En la publicación de Instagram de Pamela Díaz fue que Gissella le escribió a raíz del nuevo programa que se estrenará: "Éxito", comentó, generando la reacción inmediata de los internautas que cuestionaron la acción.

"No aprendes Gisse que terrible después de cómo te trató , pisoteó y denigró ufff", fue uno de los comentarios que recibió apoyo entre las felicitaciones a "la fiera" de otros seguidores.

Tras varias horas publicado, la panelista decidió borrar el mensaje.

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