¿Le puso un GPS en su zapatilla para espiarlo? Gissella Gallardo responde a rumor sobre Pinilla

20 mar. 2026 - 10:48 hrs.

La creadora de contenido Gissella Gallardo, exesposa del exfutbolista Mauricio Pinilla, salió a aclarar un llamativo rumor que la vinculaba con el exjugador, en el que se aseguraba que habría instalado un “GPS” en una de sus zapatillas para espiarlo.

La situación fue abordada en el programa Hay que decirlo, donde la conversación giró en torno a las infidelidades en las relaciones de pareja. En ese contexto, Gallardo tomó la palabra y reveló si el rumor era cierto o completamente falso.

¿Qué dijo Gisella Gallardo?

“Una vez inventaron que yo le puse GPS a Mauricio (Pinilla) en la zapatilla”, dijo Gissella, aclarando que esta versión no es real.

“¡Jamás lo hice, porque aparte qué voy a saber yo qué zapatilla va a usar!”, argumentó.

Durante el programa, además, se mostró en pantalla la captura de una nota de un medio que daba por cierto este hecho.

Ante esto, Gissella reaccionó de inmediato: “¿Cómo va a ser verdad? Imposible, Mauricio tiene muchas zapatillas y qué voy a saber yo cuál usa. No se me ocurriría”.

Finalmente, aseguró que “tengo la suerte de que por redes sociales, por mensajes, por todos lados, me llega la información”.

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