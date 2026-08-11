Reconocido influencer muere a los 27 años tras accidente de tránsito en Estados Unidos

11 ag. 2026 - 12:33 hrs.

Chandler David Hendry, influencer y podcaster estadounidense conocido por su contenido centrado en la fe, murió a los 27 años tras verse involucrado en un accidente de tránsito en Utah, Estados Unidos.

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes en la ciudad de Lehi, donde Hendry estuvo involucrado en una colisión que involucró a tres vehículos.

De acuerdo con TMZ, testigos señalaron a la policía que Hendry habría cruzado con luz roja antes de impactar a otros dos vehículos. Desde el Departamento de Policía de Lehi indicaron que el influencer no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente.

Chandler David Hendry murió tras el accidente

Tras la colisión, Hendry fue trasladado hasta un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto. Según el reporte citado por TMZ, ninguna de las personas que viajaban en los otros vehículos resultó herida.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

Su trayectoria como influencer

Hendry había construido una comunidad en redes sociales a través de "Restored Truth", una plataforma enfocada en contenido relacionado con el cristianismo.

El influencer compartía regularmente contenidos vinculados con su fe y con su pertenencia a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Tras su muerte, sus padres y su esposa, Analynn, crearon una campaña de GoFundMe con el objetivo de ayudar a afrontar los gastos derivados de su fallecimiento.

Según TMZ, la campaña había recaudado más de 60 mil dólares de una meta de 80 mil dólares al momento de la publicación del artículo.

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