Gran operativo de desalojo en toma de Colina: Cerca de 400 familias deben abandonar el lugar

11 ag. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo de desalojo y demolición se desarrolla desde la mañana de este martes en la toma Aconcagua de Colina, Región Metropolitana, asentamiento que comenzó a instalarse en 2019 y que con el paso de los años llegó a albergar a unas 400 familias.

La intervención contempla el retiro de las personas y la posterior demolición de las viviendas emplazadas en el terreno, que corresponde tanto a propietarios privados como al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

De acuerdo con las autoridades, las familias habían sido notificadas durante el último año sobre el desalojo. De hecho, durante el último mes, se realizaron siete visitas para advertir que debían abandonar el lugar.

Una toma convertida en una mini ciudad

El asentamiento comenzó a formarse durante el período del estallido social y posteriormente aumentó su extensión durante la pandemia. Con el tiempo, el lugar llegó a tener características similares a una pequeña ciudad, con viviendas de hasta dos pisos, almacenes, restaurantes y conexiones irregulares a servicios básicos.

Según explicó la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, durante los años en que ha funcionado la toma, se registraron diversos hechos delictuales. Hemos tenido asesinatos, hemos tenido homicidios", señaló.

La jefa comunal agregó que también generaba problemas para los sectores residenciales cercanos, entre ellos cortes de suministro eléctrico y microbasurales.

Autoridades destacan recuperación de los terrenos

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que el operativo forma parte de un plan para recuperar terrenos ocupados irregularmente.

"La idea es restituir los terrenos a esos propietarios a los que lamentablemente se les usurparon en algún minuto”, afirmó.

En el lugar permanecían alrededor de 400 familias, entre ellas niños, adultos mayores y personas con problemas de salud, por lo que la autoridad también indicó que se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Mineduc para apoyar a las familias afectadas, especialmente cuando el traslado implique cambios de establecimiento educacional para los niños.

Proyectan nuevos desalojos

Cabe recordar que el desalojo estaba previsto inicialmente para abril, pero fue postergado debido al sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana durante ese período.

Codina adelantó que también se proyecta desalojar próximamente el campamento Nuevo Amanecer, en Cerrillos, además del campamento Latinoamericano, en Maipú.

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