Leonardo DiCaprio alza la voz pide proteger a rana chilena ante riesgo de su hábitat: "Quedan menos de mil"

10 ag. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una alerta internacional puso nuevamente el foco sobre una especie en peligro crítico que habita exclusivamente en los altos Andes de Chile y Argentina. El actor Leonardo DiCaprio pidió proteger a la rana de pecho espinoso de Pehuenche, asegurando que quedan menos de 1.000 ejemplares en libertad.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el actor advirtió sobre el impacto que podría tener un proyecto binacional de transmisión de energía sobre el hábitat de este anfibio, cuyo ecosistema se concentra en el valle de Pehuenche.

DiCaprio llamó a proteger el hábitat de la especie

En su publicación, DiCaprio sostuvo que este lunes 10 de agosto podría definirse una medida que, según los conservacionistas, pondría aún más en riesgo a la especie.

“Quedan menos de 1.000 ranas pehuenche de pecho espinoso en libertad”, escribió el actor, quien además alertó que el proyecto podría afectar el corazón de su único hábitat conocido.

La rana de pecho espinoso de Pehuenche es considerada una especie en peligro crítico y se encuentra asociada a ambientes de montaña, específicamente a arroyos de aguas frías y praderas alpinas de los Andes.

El proyecto de transmisión que genera preocupación

De acuerdo con el mensaje difundido por DiCaprio, la amenaza estaría relacionada con un proyecto binacional de transmisión de energía que contempla infraestructura en el área donde habita esta especie.

El actor enfatizó que las organizaciones conservacionistas no buscan necesariamente detener el proyecto energético, sino que este pueda desarrollarse sin aumentar el riesgo de extinción de la rana pehuenche.

“Los conservacionistas no están pidiendo que se detenga el proyecto de transmisión. Piden que se construya sin poner en riesgo aún mayor a una especie en peligro crítico”, señaló.

Una especie exclusiva de los Andes

La rana de pecho espinoso de Pehuenche posee una distribución extremadamente restringida. Según la publicación de DiCaprio, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo fuera del valle de Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina.

Su protección también tendría implicancias más amplias para el ecosistema, debido a que los ambientes donde vive cumplen un papel relevante para la biodiversidad y los recursos de agua dulce.

“Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática”, sostuvo el actor.

Con la decisión prevista para este lunes, la preocupación de organizaciones dedicadas a la conservación de la especie trascendió las fronteras y llegó hasta las redes sociales de una de las figuras internacionales más reconocidas en materia de protección ambiental.