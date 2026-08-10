Modelo de OnlyFans aceptó que mató a su novio: Se declaró culpable y fue condenada a prisión

10 ag. 2026 - 12:55 hrs.

El caso que durante cuatro años mantuvo la atención en Miami llegó a una resolución judicial. Courtney Clenney, modelo que utilizaba el nombre de Courtney Tailor en redes sociales y que tenía una importante presencia en OnlyFans, aceptó un acuerdo de culpabilidad por la muerte de su novio, Christian Obumseli.

Clenney enfrentaba originalmente un cargo de asesinato en segundo grado, por el que podía arriesgar hasta 30 años de prisión. Sin embargo, como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Miami-Dade, se declaró culpable de un cargo menor de homicidio involuntario y recibió una condena de seis años de cárcel, con crédito por el tiempo que ya ha permanecido detenida.

El acuerdo que puso fin al caso

La sentencia contempla además cinco años de libertad condicional y la obligación de someterse a una evaluación y tratamiento de salud mental.

Clenney permanece privada de libertad desde agosto de 2022, por lo que el tiempo que ya ha cumplido será considerado dentro de su condena. Según los términos del acuerdo, esto significa que le quedarían aproximadamente dos años adicionales de prisión.

La declaración de culpabilidad evita así un juicio que estaba previsto para las próximas semanas y pone término a una extensa batalla judicial en torno a la muerte de Obumseli.

Clenney aseguró que actuó en defensa propia

La muerte de Christian Obumseli ocurrió el 3 de abril de 2022, en el departamento que la pareja compartía en el sector de Edgewater, Miami.

Desde el comienzo del caso, Clenney sostuvo que había apuñalado a su novio en defensa propia, asegurando que ambos habían protagonizado una discusión y que ella se sintió amenazada.

La defensa había argumentado que Clenney era víctima de una relación abusiva y que utilizó el cuchillo para protegerse.

La Fiscalía de Miami-Dade, en cambio, presentó el caso de manera distinta y sostuvo que existía un historial de violencia de Clenney hacia Obumseli. Los fiscales habían descrito la relación como “extremadamente tempestuosa y combativa” y señalaron que existían registros audiovisuales que respaldaban sus acusaciones.

La familia de Obumseli respaldó el acuerdo

De acuerdo con la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, el acuerdo de culpabilidad fue alcanzado luego de consultar y contar con la aprobación de la familia de Christian Obumseli.

La Fiscalía sostuvo que el acuerdo permitió que la familia escuchara a Clenney asumir responsabilidad por la muerte.

El caso también tuvo otros episodios judiciales durante estos años. Los fiscales habían acusado a Clenney y a sus padres de acceder de manera indebida al computador de Obumseli, pero esos cargos posteriormente fueron retirados luego de que un juez determinara que la Fiscalía había accedido indebidamente a material protegido por el secreto profesional entre abogado y cliente.

Clenney, de 30 años, era conocida en redes sociales bajo el nombre de Courtney Tailor y acumulaba más de dos millones de seguidores en Instagram al momento de su detención. Su caso generó una amplia cobertura mediática debido a su exposición en redes sociales y a las circunstancias de la muerte de Obumseli.

Ahora, tras aceptar el acuerdo de culpabilidad, deberá cumplir la condena de seis años de prisión y posteriormente permanecer cinco años bajo libertad condicional.