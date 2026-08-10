Fiscalizan ópticas de Santiago Centro: Desbordes anuncia que también irán por "cafés con piernas"

10 ag. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto entre el municipio de Santiago y el Servicio de Impuestos Internos (SII) se desplegó por distintas ópticas de Santiago Centro para revisar sus patentes, documentación y situación tributaria.

El procedimiento se da en medio del aumento de estos establecimientos. Según un estudio de la consultora Colliers, el negocio de las ópticas aumentó un 405% en solo 10 años, pasando de ser 295 en 2016 a más de 1.400 durante 2026.

Además de Santiago Centro, este crecimiento se centra principalmente en las comunas de Providencia y Maipú.

Desbordes anuncia nuevas fiscalizaciones

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que el trabajo continuará con otros tipos de establecimientos de la comuna, como aquellos que han sido señalados como posibles "fachadas" para otras actividades ilícitas, una situación similar a la advertencia que surgió hace un tiempo en torno a las barberías.

En esta ocasión, el alcalde apuntó específicamente a los llamados "cafés con piernas".

"Están los cafés con piernas que tienen cerrada la visual hacia el interior, eso lo vamos a poder clausurar u a obligar a tener abierto porque también sospechamos ahí tráfico de drogas, comercio sexual, etcétera", señaló Desbordes.

En el caso de las ópticas, además, se está revisando que las ventas declaradas sean proporcionales a la actividad que puede ser comprobada en los locales. Además, se señaló que el operativo incluye tanto negocios independientes como grandes cadenas.