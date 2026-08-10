Emiten alarma meteorológica para zona precordillerana de Atacama por "precipitaciones intensas con isoterma cero alta"

10 ag. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica por precipitaciones intensas con isoterma cero alta para la precordillera de la Región de Atacama.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se registrará desde la mañana del martes 11 hasta la noche del miércoles 12 de agosto, y estará asociado a una vaguada en altura.

¿Cuánta lluvia se espera?

Según la proyección de la DMC, entre el martes y miércoles podrían caer hasta 120 milímetros de lluvia:

Martes 11 de agosto: Entre 40 y 60 milímetros de precipitaciones con una isoterma cero entre 3.330 y 4.100 metros de altitud.

Entre 40 y 60 milímetros de precipitaciones con una isoterma cero entre 3.330 y 4.100 metros de altitud. Miércoles 12 de agosto: Entre 40 y 60 milímetros de precipitaciones con una isoterma cero entre 3.330 y 3.500 metros de altitud.

Desde la DMC emitieron la alarma debido a la intensidad de las precipitaciones y su potencial para generar riesgos debido a que la isoterma cero será alta, por lo que caerá agua en sectores donde habitualmente se registran precipitaciones sólidas en forma de nieve.

¿Qué significa una alarma meteorológica?

Una alarma corresponde a la categoría más alta y riesgosa del sistema de alertas meteorológicas de la DMC, debido a que se emite cuando hay "fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

En consecuencioa, desde el organismo realizaron la siguiente recomendación: "Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias".

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