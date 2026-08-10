Video registra secuestro de conductor y peoneta tras violento robo de camión de carne en Cerrillos: Hubo un detenido

10 ag. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo con secuestro se registró cerca del mediodía de este lunes en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, donde un grupo de cuatro delincuentes encapuchados interceptó un camión cargado con carne, hizo bajar al conductor y al peoneta bajo amenaza y los obligó a subir a un vehículo para raptarlos.

El delito fue grabado por testigos y cámaras de seguridad en la intersección de avenida Américo Vespucio con avenida Aeropuerto, en las inmediaciones del mall Plaza Oeste.

Secuestro de trabajadores

Los delincuentes se movilizaban en un automóvil sin placa patente y abordaron el camión proveniente de un frigorífico del sector.

El mayor Hugo Araneda, de la 34° Comisaría de Carabineros, detalló que el camión "fue sustraído por cuatro antisociales. Se baja al conductor y al peoneta y los llevan en otro vehículo por avenida Américo Vespucio. Fueron retenidos contra su voluntad, los desplazaron en un vehículo diferente al camión que fue sustraído".

Tras retener contra su voluntad a los trabajadores, los trasladaron en el vehículo hacia la comuna de Pudahuel, donde fueron abandonados.

Rápida persecución

El escape de la banda fue interrumpido en tiempo récord. Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de San Bernardo divisó el camión robado mientras circulaba hacia esa comuna, iniciando una persecución que terminó con la recuperación de la máquina y la carga, además de la detención de uno de los involucrados.

Cabe consignar que este tipo de robos de productos alimenticios, en especial de carne, suele intensificarse en la antesala de Fiestas Patrias debido al aumento de la demanda. Lo que se suma al cierre del paso Los Libertadores desde hace cerca de un mes, que mantiene cierta escasez de carne en el país.

Carabineros mantiene los peritajes en el sector para dar con el paradero de los otros tres delincuentes que lograron darse a la fuga en el vehículo de escolta.

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